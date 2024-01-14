У ЗСУ дуже сильно чекають на "свіже поповнення". На цьому наголосив Олексій Тарасенко, командир батальйону 5-ої окремої штурмової бригади, яка зараз воює на околицях Бахмута.
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Бракує молодих чоловіків
За словами військового, на багатьох напрямках – критична ситуація із особовим складом. Полягає вона не лише у тому, що кількісно просто бракує людей. Якість особового складу, який долучається до армії, залишає бажати кращого.
Як зазначає Тарасенко, це переважно чоловіки старшого віку із купою проблем.
Нам дуже не вистачає молодих хлопців, які б якісно посилили підрозділи,
– зауважив командир батальйону.
Комбат розповів, що, наприклад, у його бригаді молодих людей дуже небагато. У багатьох підрозділах вони закінчилися: або загинули, або поранені, або не витримали психологічно і перевелися у тил.
"Середній вік солдата зазвичай значно вище сорока років", – підсумував Тарасенко.
Додаткова мобілізація в Україні: що відомо
- Питання щодо потреби додаткової мобілізації порушували ще влітку. Президент Зеленський розповідав, що до нього зверталися із таким проханням військові. Втім, глава держави заявляв, що це зараз не на часі, оскільки спершу треба навести лад у ТЦК.
- Восени зазначали, що ресурсів для поповнення втрат і поранених наразі вистачає, і потреби у додатковій мобілізації немає.
- На великій пресконференції 19 грудня Зеленський розповів, що військові просять про додаткову мобілізацію майже пів мільйона людей. У РНБО заявили, що справді армія потребує додаткових військових
- Водночас Головнокомандувач Залужний зазначив, що повинні служити усі. Також він уточнив, що військове командування не подавало запиту на мобілізацію 400 – 500 тисяч осіб. Цифру у пів мільйона осіб взяли із розрахунків на 2024 рік.