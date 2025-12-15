Позволяют ли религиозные убеждения уклоняться от мобилизации

На Полтавщине мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Диканьский районный суд рассмотрел дело священнослужителя Религиозного центра Свидетелей Иеговы в Украине.

Об этом известно из Единого государственного реестра судебных решений, передает 24 Канал со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Влияют ли религиозные убеждения на мобилизацию?

В Полтавском ТЦК говорят, что 9 сентября 2024 года ВВК признала мужчину годным к прохождению военной службы, но получать повестку на отправку в учебный центр он отказался.

Гражданин отметил, что он является представителем религиозной организации "Свидетели Иеговы" и хотел, чтобы ему заменили военную службу на альтернативную. Однако ему объяснили, что во время военного положения отсутствует такая возможность.

Также сообщили, что в армии есть обязанности, которые не связаны с применением оружия, а уклонение от военной службы является уголовным преступлением, но это не повлияло на решение мужчины. В ТЦК и СП составили акт отказа и сообщили правоохранителям о совершенном уголовном правонарушении.

Суд установил, что согласно статье 35 Конституции Украины никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений.

В случае если выполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям гражданина, выполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной службой.

Согласно Закону Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" альтернативная служба является службой, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы. Итак, возможности замены военной службы по призыву по мобилизации на особый период на альтернативную службу закон не предусматривает.

Это означает, что никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения от мобилизации гражданина Украины, признанного годным к военной службе.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, однако реальный срок заменили испытательным сроком на 1 год.

Кто в Украине подлежит мобилизации?