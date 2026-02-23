Европа может помочь перевести армию с мобилизации на контракты, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа могла бы помочь сформировать в Украине контрактную армию. Для этого нужно ее финансирование.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.

Как Европа может помочь создать контрактную армию в Украине?

Зеленский выразил благодарность партнерам за то, что Украина получает ПВО через программу PURL. Через нее Европа финансирует закупку оружия у США.

В то же время он добавил, что взносы в эту программу различаются. Некоторые страны дают много, когда другие совсем немного.

"А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет", – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине надо больше оружия, поскольку она не имеет паритета с Россией.

В то же время Зеленский отметил, что Европа может помочь решить и вопросы людей.

А когда мы говорим о людях, то европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют,

– говорит он.

Зеленский объяснил, почему Украина не может перейти в масштабное контрнаступление