Европа может помочь перевести армию с мобилизации на контракты, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что Европа может помочь Украине создать контрактную армию путем финансирования.
- Зеленский отметил, что Украине нужно больше оружия и поддержки, поскольку она не имеет паритета с Россией, и призвал Европу помочь в переводе армии на контрактную основу.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа могла бы помочь сформировать в Украине контрактную армию. Для этого нужно ее финансирование.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.
Как Европа может помочь создать контрактную армию в Украине?
Зеленский выразил благодарность партнерам за то, что Украина получает ПВО через программу PURL. Через нее Европа финансирует закупку оружия у США.
В то же время он добавил, что взносы в эту программу различаются. Некоторые страны дают много, когда другие совсем немного.
"А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет", – объяснил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украине надо больше оружия, поскольку она не имеет паритета с Россией.
В то же время Зеленский отметил, что Европа может помочь решить и вопросы людей.
А когда мы говорим о людях, то европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют,
– говорит он.
Зеленский объяснил, почему Украина не может перейти в масштабное контрнаступление
Зеленский объяснил, что Украина не может начать масштабное контрнаступление из-за значительного численного превосходства армии России.
Кроме того, у Украины нет достаточного количества оружия. Киеву нужна международная поддержка.