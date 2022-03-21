Мобилизация на временно оккупированных территориях выглядит как "отлов": разговоры оккупантов

Военное командование России пытается скрыть реальные потери, а грузы "200" компенсируют так называемыми ополченцами из "Л/ДНР".

Об этом сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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"Мобилизация" на временно оккупированных территориях ОРДЛО выглядит как обычный "отлов". А то, как "необстрелянных новобранцев" бросают на передовую, больше напоминает сознательное уничтожение,

– отметил Дехтяренко.

Подтверждением тому являются фактически все разговоры оккупантов, которые удается перехватить СБУ.

Один из перехваченных разговоров оккупанта в Херсонской области. Он рассказывает другу об их операции, которую полностью разгромили украинские военные: "Вчера только с зачистки вернулись: из 800 человек, 150 вышло".

А другой рассказывает о том, что его руководство лжет Москве и докладывает о якобы 60-70% комплектования, хотя их меньше 20%: "У нас реально из бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100 – 120. 302 человек досчитаться не могут . И это не считая тех, кто ранен".

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