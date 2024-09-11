Во Львовском областном ТЦК утверждают, что у военнообязанного не было брони от работодателя. В то же время адвокат мобилизованного уже подал иск в суд.

Смотрите также Бывшую "госпитальерку" Анну Скольбушевскую "Няв" подозревают в краже донатов

Военнообязанный якобы имел отсрочку

Львовский окружной админсуд открыл производство из-за мобилизации забронированного жителя Борислава. По информации адвокатов, Дрогобычский РТЦК и СП 27 июля 2024 года мобилизовал забронированного жителя Борислава. В то же время он якобы с 23 июля он имел отсрочку от призыва от мобилизации.

В военкомате рассказали, что 53-летний мужчина работал в сети продуктовых супермаркетов и работодатель действительно подавал списки работников для бронирования от мобилизации, но среди них не было указанного мужчины.

О любом другом бронировании ТЦК не сообщали, поэтому военнообязанный мобилизован в соответствии с законом.

Мобилизованный сейчас проходит военную службу, дело об отмене приказа о его мобилизации будет рассматривать суд.