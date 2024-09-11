У Львівському обласному ТЦК стверджують, що у військовозобов’язаного не було броні від роботодавця. Водночас адвокат мобілізованого уже подав позов до суду.

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Військовозобов'язаний нібито мав відстрочку

Львівський окружний адмінсуд відкрив провадження через мобілізацію заброньованого мешканця Борислава. За інформацією адвокатів, Дрогобицький РТЦК та СП 27 липня 2024 року мобілізував заброньованого мешканця Борислава. Водночас він нібито з 23 липня він мав відстрочку від призову від мобілізації.

У військкоматі розповіли, що 53-річний чоловік працював у мережі продуктових супермаркетів і роботодавець справді подавав списки працівників для бронювання від мобілізації, але серед них не було вказаного чоловіка.

Про будь-яке інше бронювання ТЦК не повідомляли, тож військовозобов'язаний мобілізований відповідно до закону.

Мобілізований наразі проходить військову службу, справу про скасування наказу про його мобілізацію розглядатиме суд.