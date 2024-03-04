В Министерстве юстиции выступают за обязательную мобилизацию людей, которые имеют судимость, или отбывают наказание в тюрьме за ненасильственные преступления. Речь идет, в том числе и о нарушителях правил дорожного движения, говорит Денис Малюська.

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Это история случая

Министр юстиции уверен, что в ряды Вооруженных сил Украины можно спокойно призывать заключенных нарушителей ПДД. Малюська объяснил свою позицию тем, что почти абсолютное большинство водителей хотя бы раз в жизни нарушало правила езды.

Министр признал, что с ним тоже такое случалось, и он платил штраф. Просто в одних случаях нарушение не приводит к тяжелым последствиям. Например, два водителя могут начать движение на желтый свет. Первому повезет, и ничего не случится. Он ограничится лишь штрафом. А вот в случае со вторым произойдет авария. И тот получит приговор и судимость.

По словам Малюськи, часто между нарушителями ПДД, которые сидят, и которые находятся на свободе – небольшая разница. Учитывая безопасность для общества – это одни и те же люди. Поэтому, считает министр, он не видит никакой преграды для мобилизации "ДТПшников".

Должна ли мобилизация повлиять на срок наказания

Глава Минюста прокомментировал возможность сокращения срока отбывания наказания в местах лишения свободы участникам боевых действий. По словам Малюська, это было бы хорошим стимулом для осужденных хорошо выполнять свои обязанности как военных.

Кроме того, это шанс заключенным показать, что они социализировались, являются безопасными, воюют и являются такими, как и все мы.

Ранее в Минюсте заявили, что нашли существенное пополнение для украинской армии. Сейчас в соответствии с законом Украины мобилизовать людей с судимостью нельзя. Если исправить это, то ВСУ можно пополнить более 50 тысячами человек, которые имели судимость, но сейчас находятся на свободе.