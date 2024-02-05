Боец ВСУ с позывным "Куба Либре" в интервью украинским журналистам констатирует: женщины не всегда слабее, чем мужчины. Она отмечает, что нашему государству в условиях широкомасштабной войны нужно привлекать представителей обоих полов к службе в армии.

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Мобилизация женщин: должна ли быть наравне с мужчинами

Как отмечает парамедик, необходимо думать о том, как готовить почву под мобилизацию женщин. Также, по ее словам, надо менять сам подход к мобилизационным мерам, всю систему. В частности, следует ввести профессиональный отбор.

Думаю, что со временем у нас таки будет мобилизация женщин наравне с мужчинами. Мы к этому просто еще не дошли... По моему мнению, мотивированная женщина это лучше, чем немотивированный мужчина,

– сказала "Куба Либре".

Со слов защитницы понятно, что следует избавиться от предубеждений относительно женщин и военного дела. Очевидно, лучше использовать их потенциал, чтобы делать армию более эффективной.

"Женщины не всегда слабее мужчин. И не всегда те, кого сейчас принудительно мобилизуют, физически сильнее меня. Если женщина будет профессионально выполнять свою функцию в армии, то она будет приносить больше пользы", – заявила она.

Обратите внимание! На фронте боец – с 2014 года. Сначала она служила в "Госпитальерах", а затем перешла к "Волкам Да Винчи", где вместе с Алиной Михайловой создали медицинскую службу "Ульф". В 2019 году "Куба Либре" вернулась к гражданской жизни, но после начала полномасштабного вторжения снова пошла защищать страну.

Вспомним, что Алина Михайлова является любимой павшего Дмитрия Коцюбайло, который имел позывной "Да Винчи" и был командиром механизированного батальона. Коцюбайло стал первым добровольцем, которому еще при жизни присвоили звание "Герой Украины".

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Недавно Михайлова высказывалась о том, что, по ее мнению, будут воевать все: те, кто этого хотят, и те, которые не имеют такого желания. В то же время, по ее словам, пока есть возможность выбирать должность, на которой тебе будет наиболее комфортно приносить пользу государству.