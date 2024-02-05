Бійчиня ЗСУ з позивним "Куба Лібре" в інтерв'ю українським журналістам констатує: жінки не завжди слабші, аніж чоловіки. Вона наголошує, що нашій державі в умовах широкомасштабної війни потрібно залучати представників обох статей до служби в армії.

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Мобілізація жінок: чи має бути нарівні з чоловіками

Як зазначає парамедикиня, необхідно думати про те, як готувати підґрунтя під мобілізацію жінок. Також, за її словами, треба змінювати сам підхід до мобілізаційних заходів, всю систему. Зокрема, слід запровадити професійний відбір.

Думаю, що з часом у нас таки буде мобілізація жінок нарівні з чоловіками. Ми до цього просто ще не дійшли… На мою думку, вмотивована жінка це краще, ніж невмотивований чоловік,

– сказала "Куба Лібре".

Зі слів захисниці зрозуміло, що слід позбутися упереджень щодо жінок та військової справи. Вочевидь, краще використовувати їхній потенціал, аби робити армію ефективнішою.

"Жінки не завжди слабші за чоловіка. І не завжди ті, кого зараз примусово мобілізують, фізично сильніші за мене. Якщо жінка буде професійно виконувати свою функцію в армії, то вона буде приносити більше користі", – заявила вона.

Зверніть увагу! На фронті бійчиня – з 2014 року. Спершу вона служила в "Госпітальєрах", а потім перейшла до "Вовків Да Вінчі", де разом з Аліною Михайловою створили медичну службу "Ульф". У 2019 році "Куба Лібре" повернулася до цивільного життя, але після початку повномасштабного вторгнення знову пішла захищати країну.

Згадаємо, що Аліна Михайлова є коханою полеглого Дмитра Коцюбайла, який мав позивний "Да Вінчі" та був командиром механізованого батальйону. Коцюбайло став першим добровольцем, якому ще за життя надали звання "Герой України".

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Нещодавно Михайлова висловлювалася про те, що, на її думку, будуть воювати всі: ті, хто цього хочуть, і ті, які не мають такого бажання. Водночас, за її словами, поки є можливість обирати посаду, на якій тобі буде найбільш комфортно приносити користь державі.