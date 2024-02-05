Нова редакція законопроєкту про мобілізацію опублікована на сайті Верховної Ради. Варто зазначити, поки не ухвалили новий законопроєкт, продовжує діяти чинне законодавство, згідно з яким, правоохоронці отримують бронь, передає 24 Канал.

Дивіться також Законопроєкт про мобілізацію: для кого передбачене бронювання

Як може змінитися мобілізація у 2024 році

У новому законопроєкті урядовці пропонують скасувати бронь для державних службовців і пропонують їх також призивати до лав армії. Зокрема, пропонується позбавити права на відстрочку наступних держпрацівників:

Бюро економічної безпеки (БЕБ),

Державного бюро розслідувань (ДБР),

Національного антикорупційного бюро (НАБУ),

Державної виконавчої служби,

Національної поліції України,

прокуратури,

Служби судової охорони,

патронатної служби.

Бронювати будуть лише 50% військовозобов'язаних у кожній конкретній державній установі. Інші ж – підлягатимуть мобілізації. ЦЕ положення стосується також і голів міських та селищних рад, а також територіальних громад.

Так, якщо доопрацьований законопроєкт буде ухвалено, то поліцейські підлягатимуть призову. Разом з тим, пункти законопроєкту також передбачають надання повноважень Національній поліції України у заходах мобілізації. Мовиться про те, що правоохоронці можуть бути залученні до рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Окрім того, поліцейські також зможуть інформувати військовозобов'язаних про необхідність відвідати ТЦК та СП.

Які повістки можуть вручати у 2024 році

Вручення повістки не означає, що військовозобов'язаного відразу відправлять на передову. Так, існує 4 типи повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);

для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається).

Після вручення повістки військовозобов'язаний повинен пройти військово-лікарську комісію та у випадку, що він придатний до військової служби, його відправляють на кількатижневе навчання. Його тривалість буде залежати від військово-облікової спеціальності.