Депутат от партии "Голос" Инна Совсун в интервью Эмме Антонюк отметила, что в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Поэтому, она объяснила, поддерживает ли идею мобилизовать женщин.

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Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовать, и президент сказал, что не подпишет закон. И у нас в конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записан для всех,

– сказала депутат.

По мнению депутата, если это будет необходимо для нужд обороны государства, это оправданное решение. И с точки зрения обеспечения справедливости – тоже.

"Если это будет критически необходимо для обороны государства и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии", – прокомментировала Совсун идею объявления мобилизации женщин.

Депутат также отметила, что в Украине уже есть много женщин, которые служат.

Совсун подчеркнула, что служба в армии – это не только служба "непосредственно на линии соприкосновения", а есть много должностей в тылу, которые могли бы занимать женщины.

Мобилизация женщин: что известно