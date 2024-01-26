Стрелок-санитар Елена Рыж поделилась своими мыслями относительно того, почему многие украинцы не спешат идти на службу в армию. По ее словам, страхи, которые охватывают общество, являются разнообразными и глубоко укоренившимися.

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Страхи, которые парализуют

"Страх непонимания, страх потерять жизнь, страх быть мобилизованным – этих страхов много, и люди не умеют с ними работать", – отметила Елена Рыж. Она считает, что многие находят отговорки, обвиняя всех вокруг, но на самом деле боится признать собственный страх.

Когда слышим, что виноват правый, левый, президент, государство, депутаты, их дети, полиция – это отговорка. Потому что если спросить у этих людей: "Что ты чувствуешь на самом деле?", уверена, 99,9% боятся сами себе ответить, что это страх,

– отметила военная.

Елена Рыж также рассказала о тех, кто после первого боя изменил свое военное положение и пошел на другие должности из-за страха. Она не осуждает таких людей, ведь считает, что каждый индивидуально переживает эмоциональное давление.

В то же время Рыж выразила мнение, что мобилизацию женщин в Украине вводить не нужно, но важно создать условия для тех, кто желает добровольно служить.

Лучше попробуем дать больше возможностей (для женщин – 24 Канал), тогда увидим, к чему это приведет,

– сказала она.

По ее словам, много женщин, которые сейчас находятся за рубежом, выражают желание вернуться в Украину и помогать. "Мне так много девушек пишут о том, что хотят вернуться и помогать. Поэтому лучше обеспечить больше возможностей, чтобы женщина могла добровольно прийти на службу", – добавила Рыж.

Обратите внимание! Елена Рыж констатирует: "Мне бы хотелось, чтобы среди нас было немножко больше смелых". Собственно, нет сомнений, что именно смелость и отвага помогут Украине противостоять вызовам и укреплять обороноспособность страны.

Отметим, что сейчас продолжаются дискуссии вокруг обновления законодательства по мобилизации. В декабре 2023 года президент Зеленский сообщал, что у военных есть запрос на 500 тысяч новых бойцов в армии. Но недавно он отмечал, что лично не видит в этом необходимости.

Несмотря на это, для того чтобы воплотить в жизнь этот показатель, нужно, очевидно, менять стратегию по мобилизации. Внесенный 25 декабря 2023 года в Верховную Раду законопроект был раскритикован, впоследствии его отправили на доработку. Однако инициатива остается на повестке дня.