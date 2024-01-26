Депутатка від партії "Голос" Інна Совсун в інтерв'ю Еммі Антонюк зауважила, що в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Відтак, вона пояснила, чи підтримує ідею мобілізувати жінок.

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Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. Та у нас у конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх,

– сказала депутатка.

На думку депутатки, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави, це виправдане рішення. І з погляду забезпечення справедливості – теж.

"Якщо це буде критично необхідно для оборони держави й у нас не буде ким замінити частину людей, які служать в армії", – прокоментувала Совсун ідею оголошення мобілізації жінок.

Депутатка також зауважила, що в Україні вже є багато жінок, які служать.

Совсун підкреслила, що служба в армії – це не лише служба "безпосередньо на лінії зіткнення", а є багато посад у тилу, які могли б обіймати жінки.

Мобілізація жінок: що відомо