Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, четко определил условия, при которых женщин могут мобилизовать в армию. 24 Канал объясняет, когда именно и при каких условиях женщин могут привлечь на службу в ВСУ.

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Когда могут мобилизовать женщину в армию

Согласно украинскому законодательству, женщины могут пойти в армию только добровольно. Это действует как в военное, так и в мирное время.

В то же время на воинский учет обязательно должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности. Однако воинский учет не означает обязательную мобилизацию, поэтому женщины по-прежнему могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.

Также женщины, которые имеют образование родственное с военно-учетной специальности из утвержденного Минобороны списка, не обязаны становиться на воинский учет. Этот процесс происходит добровольно.

В законе о мобилизации также содержатся нормы о гендерном равенстве в армии. Поэтому условия для мужчин-контрактников и женщин-контрактниц должны быть одинаковыми.

Надо ли женщине проходить базовую военную подготовку

В законе о мобилизации четко указано, что мужчины с 18 до 25 лет должны обязательно пройти базовую военную подготовку. Говорится об общевойсковой и профессиональной подготовке, которая в военное время продлится 3 месяца.

Женщины также могут проходить базовую военную подготовку, но это происходит только добровольно. Для этого надо быть пригодным по состоянию здоровья и иметь возраст от 18 до 25 лет.

Кто из женщин не подлежит призыву

В соответствии с законодательством, женщины могут уволиться со службы в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком. Также не подлежат мобилизации забронированные работники и работницы, соискатели предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной форме, докторанты и интерны.

В частности, в армию не смогут мобилизоваться: