Новий закон про мобілізацію, який набрав чинності у травні 2024 року, чітко визначив умови, за яких жінок можуть мобілізувати у військо. 24 Канал пояснює, коли саме та за яких умов жінок можуть залучити на службу до ЗСУ.

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Коли можуть мобілізувати жінку в армію

Відповідно до українського законодавства, жінки можуть піти в армію лише добровільно. Це діє як у воєнний, так і у мирний час.

Водночас на військовий облік обов'язково мають стати всі жінки віком від 18 до 60 років, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Однак військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію, тому жінки як і раніше можуть піти на військову службу чи службу у резерві лише за контрактом.

Також жінки, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю із затвердженого Міноборони списку, не зобов'язані ставати на військовий облік. Цей процес відбувається добровільно.

В законі про мобілізацію також містяться норми про гендерну рівність в армії. Тому умови для чоловіків-контрактників та жінок-контрактниць мають бути однаковими.

Чи треба жінці проходити базову військовий вишкіл

У законі про мобілізацію чітко зазначено, що чоловіки з 18 до 25 років мають обов'язково пройти базовий військовий вишкіл. Мовиться про загальновійськову і фахову підготовку, яка у воєнний час триватиме 3 місяці.

Жінки також можуть проходити базовий військовий вишкіл, але це відбувається лише добровільно. Для цього треба бути придатним за станом здоров'я і мати вік від 18 до 25 років.

Хто з жінок не підлягає призову

Відповідно до законодавства, жінки можуть звільнитися зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Також не підлягають мобілізації заброньовані працівники та працівниці, здобувачі передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною формою, докторанти та інтерни.

Зокрема, до армії не зможуть мобілізуватися: