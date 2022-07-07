Мобилизация женщин: все, что нужно об этом знать и к чему следует готовиться

Во время всеобщей мобилизации в Украине могут призвать в армию как женщин, так и мужчин. Впрочем, в последнее время в сети распространяется немало фейков по мобилизации женщин.

О том, каким женщинам вскоре нужно будет встать на учет, смогут ли они уехать за границу и стоит ли вообще ждать всеобщей мобилизации женщин – сайт 24 канала разбирался вместе с юристами.

К слову Вручение повестки еще не означает призыв на службу, – разъяснение юристов

Женщинам нужно будет становиться на учет

С 1 октября 2022 г. начинается процедура мобилизации женщин в Украине. В законе указано, что "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных".

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm, отметила, что с 1 октября 2022 года должны ввести процедуру взятия женщин на военный учет военнообязанных по обновленному перечню специальностей. А вот о мобилизации женщин речь пока не идет.

Становясь на военный учет, женщина, профессия которой определена в Перечне, становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований,

– объяснила Грищенко.

На учет нужно будет становиться женщинам определенных специальностей / Фото ArmiaInform

Кому нужно будет встать на военный учет

Существует перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных:

Химия, химические технологии и инженерия; биология;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

Издательство и полиграфия;

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Как будет проходить процедура

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", пояснила, что для женщин, как и для мужчин, необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.

При себе необходимо иметь копии следующих документов: паспорт, диплом об образовании, справку с места работы, при наличии свидетельство о браке, или решение суда о разводе. А далее процедура, как и для мужчин: подается заявление о постановке на военный учет и проходит медицинское освидетельствование установленным порядком для определения пригодности/непригодности к военной службе. В результате чего женщина получит соответствующий документ (военный билет),

– отметила Анищенко.

Она добавила, что в случае смены профессии нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Даже беременным женщинам нужно будет становиться на учет.

Будут ли исключения

Следует также обратить внимание, что никаких исключений (становиться на военный учет или не становиться) для женщин нет. Если женщина беременна или имеет малолетних детей, или работает, или является домохозяйкой, она должна стать на военный учет, если имеет соответствующую профессиональную принадлежность,

– подчеркнула Надежда Грищенко.

Могут забрать на службу принудительно

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, подтвердил, что на службу действительно могут забрать принудительно. В ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" четко предусмотрено, что находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). Следует подчеркнуть, что положение о добровольности действует только в мирное время и касается тех, кто состоит на учете, а не всех женщин,

– отметил Ясько.

Екатерина Анищенко добавила, что вообще взятие на военный учет не тождественно призыву на службу. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе.

Эксперты сомневаются, что будет общая мобилизация женщин / Фото Министерства обороны Украины

За уклонение от военного учета, как и для мужчин, после предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрен административный штраф,

– уточнила Анищенко.

Смогут ли женщины уезжать за границу

Игорь Ясько сообщил, что военнообязанным женщинам ограничен выезд за пределы Украины. Выехать смогут только категории женщин, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

В то же время Екатерина Анищенко добавила, что "льгот" или "исключений" в законодательстве по данному вопросу для женщин нет.

Поэтому в случае продления военного положения запрет пересечения границы военнообязанных также сохраняется. Однако этот запрет касается в равной степени и женщин, и мужчин, и он уже действует в Украине,

– объяснила Анищенко.

Вместе с этим законодательством предусмотрено, что военнообязанные могут выезжать за границу при определенных обстоятельствах. Например, выезжать смогут женщины, на содержании которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, мамы-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, родители, опекуны, усыновители, имеющие ребенка с инвалидностью или усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет, женщины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II групп и т.д.

В этот перечень также попадают соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования.

Запрета на выезд за границу для женщин в Министерстве не планируют / Фото Министерства обороны Украины

Но, как недавно в интервью 24 каналу рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, никакого запрета на выезд для женщин не будет.

Есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Почему-то разгоняют информацию, что это касается женщин или женщин. Пока таких ограничений нет и не стоит вопрос, чтобы их создавать,

– заметила Маляр.

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Стоит ли ждать общей мобилизации женщин

Эксперты уверены, что об этом пока говорить рано. Да и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что сейчас в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", отметил, что сегодня украинская армия не имеет проблем с живой силой – сегодня достаточно большая очередь мужчин, желающих стать в ряды Вооруженных Сил. В то же время, Украине не хватает вооружения, поэтому мы физически не можем поставить в строй даже тех, кто уже успел стать в очередь. Другой проблемой является подготовка новобранцев, для которой тоже нужен значительный ресурс.

Поэтому о принудительной мобилизации женщин в армию пока речь не идет. А учитывая тенденцию к уменьшению интенсивности боевых действий, речь не пойдет об этом и в ближайшем будущем. Однако стратегически Украина должна перейти к системной военной подготовке и мужчин и женщин на всей территории Украины, а также к созданию профессиональной армии, в которой женщины смогут служить наравне с мужчинами. Украина уверенно идет по этому пути и убирает барьеры, которые мешают двигаться в этом направлении,

– отметил Синченко.

Игорь Ясько также уверен, что вариант с мобилизацией женщин возможен, но это все же зависит от степени необходимости. Сами представители Минобороны отметили, что необходимости мобилизовать женщин нет, однако в отдельных случаях могут мобилизовать по наиболее дефицитным военным специальностям в Вооруженные Силы или другие составляющие сил обороны.

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