Военный учет для женщин: новые правила и ответственность

Женщинам, которые получили медицинское образование, необходимо стать на воинский учет. Невыполнение этого требования может привести к штрафам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на руководителя Кременчугского районного ТЦК Мирослава Волкова в интервью изданию Telegraf. Отмечается, что в Украине военнообязанные женщины с медицинским или фармацевтическим образованием в возрасте от 18 до 60 лет обязаны стать на воинский учет.

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Штрафы за невыполнение воинского учета

Важно, что мобилизация таких женщин возможна только с их личного согласия.

Волков заметил, что женщины, которые не обновят свои данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона о мобилизации, могут быть оштрафованы.

Сумма штрафа составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен. Это касается женщин, которые не выполнили требования по воинскому учету вовремя.

Медицинский осмотр для женщин без военно-учетных документов

По словам представителя ТЦК, на медицинский осмотр направляются только те женщины, которые еще не получили или имеют недействительный военно-учетный документ.

Женщины, подлежащих воинскому учету, должны пройти военно-врачебную комиссию для подтверждения пригодности к службе.

К слову, с 1 октября 2023 года в Украине женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет, но это не означает их мобилизации.

Женщины могут стать на воинский учет добровольно, если их образование родственное с военно-учетной специальностью. Другие категории женщин не должны становиться на учет.