Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Могут ли женщины выезжать за границу в апреле 2025 года

Сейчас выезд за границу женщинам разрешен. В том числе медикам и украинкам, которые находятся на воинском учете. Однако есть должности, с которыми для пересечения границы нужны определенные документы.

Госслужащим и депутатам выезд за границу запрещен. Они имеют право сделать это в случае, если имеют документ о командировке. Такое же правило распространяется на военнослужащих по контракту.

Что известно о мобилизации женщин в Украине

Напомним, что сейчас призыву в армию подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Обязательную мобилизацию женщин закон не предусматривает, они могут вступить в ряды армии только добровольно, по контракту.

В январе 2025 года президент Украины подписал документ с изменениями Закона о мобилизации. По новым правилам, женщин, которые по личному согласию стали на воинский учет призывников, должны были зачислить к воинскому учету военнообязанных. Согласно Конституции Украины, на эту категорию женщин автоматически будут распространяться все обязательства, которые возложены на мужчин во время военного положения.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Палиса заявил, что сейчас вопрос мобилизации женщин остро не стоит. По его мнению, этот вариант израильского опыта было бы целесообразно рассмотреть в будущем.