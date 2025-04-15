Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Чи можуть жінки виїжджати за кордон у квітні 2025 року

Наразі виїзд за кордон жінкам дозволено. У тому числі медикиням і українкам, які перебувають на військовому обліку. Проте є посади, з якими для перетину кордону потрібні певні документи.

Держслужбовицям та депутаткам виїзд за кордон заборонений. Вони мають право зробити це у випадку, якщо мають документ про відрядження. Таке саме правило розповсюджується на військовослужбовиць за контрактом.

Що відомо про мобілізацію жінок в Україні

Нагадаємо, що зараз призову до війська підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Обов'язкову мобілізацію жінок закон не передбачає, вони можуть вступити до лав армії лише добровільно, за контрактом.

У січні 2025 року президент України підписав документ зі змінами Закону про мобілізацію. За новими правилами, жінок, які за особистою згодою стали на військовий облік призовників, мали зарахувати до військового обліку військовозобов'язаних. Згідно з Конституцією України, на цю категорію жінок автоматично поширюватимуться усі зобов'язання, які покладені на чоловіків під час воєнного стану.

Заступник керівника Офісу Президента України Паліса заявив, що зараз питання мобілізації жінок гостро не стоїть. На його думку, цей варіант ізраїльського досвіду було б доцільно розглянути в майбутньому.