Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Павла Паліси Bihus.Info.

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Паліса про мобілізацію жінок в Україні

Журналістка запитала заступника керівника ОП на тлі розмов про досвід Ізраїлю, чи жіноча мобілізація – це ефективно й потрібно Україні, а також, чи прийде до цього наша держава.

Павло Паліса відповів, що швидше йдеться про якісь дефіцитні спеціальності, медичні напрямки й таке інше.

Я думаю, зараз це питання так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії – це більш така добровільна справа,

– заявив заступник керівника ОП.

Водночас додав, що надалі було б доцільно розглянути цей варіант ізраїльського досвіду розгортання збройних сил, звичайно, з урахуванням українських особливостей.

До слова, посадовець також назвав кількість укладених "контрактів 18 – 24".