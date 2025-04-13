Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Павла Паліси Bihus.Info.
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Паліса про мобілізацію жінок в Україні
Журналістка запитала заступника керівника ОП на тлі розмов про досвід Ізраїлю, чи жіноча мобілізація – це ефективно й потрібно Україні, а також, чи прийде до цього наша держава.
Павло Паліса відповів, що швидше йдеться про якісь дефіцитні спеціальності, медичні напрямки й таке інше.
Я думаю, зараз це питання так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії – це більш така добровільна справа,
– заявив заступник керівника ОП.
Водночас додав, що надалі було б доцільно розглянути цей варіант ізраїльського досвіду розгортання збройних сил, звичайно, з урахуванням українських особливостей.
До слова, посадовець також назвав кількість укладених "контрактів 18 – 24".