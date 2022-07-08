Смогут ли женщины пересекать границу после того, как станут на военный учет

Война в Украине может иметь много сценариев, и не исключают общей мобилизации. Во время нее могут призвать в армию и женщин.

Чтобы опровергнуть фейки по мобилизации женщин, которые все чаще распространяются в сети, сайт 24 канала пообщался с юристами. В частности, одной из тем была возможность выезда за границу после того, как женщины станут на учет.

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Смогут ли женщины уехать за границу, если встанут на военный учет

Как отметил Игорь Ясько, военнообязанным женщинам выезд за пределы Украины ограничен. Поэтому выехать могут только те категории женщин, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Катерина Анищенко добавила, что "льгот" или "исключений" в законодательстве по этому вопросу для женщин нет.

В случае продления военного положения запрет пересечения границы военнообязанных также сохраняется. Однако этот запрет касается в равной степени и женщин, и мужчин, и он уже действует в Украине,

– объяснила она.

Какие категории военнообязанных женщин смогут уехать

Вместе с этим законодательством предусмотрено, что военнообязанные могут выезжать за границу при определенных обстоятельствах. Например, это:

женщины, на содержании которых трое и более детей в возрасте до 18 лет;

мамы-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

родители, опекуны, усыновители, имеющие ребенка с инвалидностью или усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет;

женщины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II групп и т.д.

В этот перечень также попадают соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального или общего среднего образования.

Маляр о выезде женщин за границу

Новая процедура взятия женщин на военный учет стартует 1 октября 2022 года. Кампания предусматривает, что женщина становится военнообязанной, а также попадает в запас ВСУ, Нацгвардии или других военных формирований. Однако говорится только о представительницах профессий, предусмотренных приказом №313 Минобороны Украины от 11 октября 2021 года.

24 канал также пообщался с заместителем министра обороны Украины Анной Маляр. Она подчеркнула, что никакого запрета на выезд для женщин не будет.

Есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Почему-то разгоняют информацию, что это касается женщин или касается женщин. Пока таких ограничений нет и не стоит вопрос, чтобы их создавать,

– заметила Маляр.

Интервью с Анной Маляр: смотрите видео