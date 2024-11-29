Эти изменения предусмотрены законопроектом №12076, предложенным Кабинетом Министров. Документ вносит коррективы в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект.

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Какие изменения готовятся

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять проект за основу.

Нововведения предусматривают, что с 2025 года срочная служба будет отменена, а взамен введена базовая общевойсковая подготовка. Этот вид службы станет обязательным для мужчин, пригодных к службе по состоянию здоровья. Женщины также смогут добровольно участвовать в подготовке, после прохождения медицинского осмотра. После службы они станут военнообязанными.

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить:

для студентов высших учебных заведений – в самих заведениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

для граждан, которые впервые планируют поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру, а также для всех желающих – в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

Важным является то, что базовая подготовка станет обязательной для мужчин до 60 лет, которые впервые претендуют на должности государственных служащих или работу в органах местного самоуправления, прокуратуре. Эти требования начнут применяться со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через один год после введения базовой военной подготовки (1 сентября 2025 года).