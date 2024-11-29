Ці зміни передбачені законопроєктом №12076, запропонованим Кабінетом Міністрів. Документ вносить корективи до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт.

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Які зміни готуються

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки рекомендував ухвалити проєкт за основу.

Нововведення передбачають, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Цей вид служби стане обов’язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я. Жінки також матимуть можливість добровільно брати участь у підготовці, після проходження медичного огляду. Після служби вони стануть військовозобов'язаними.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:

для студентів закладів вищої освіти – у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих – у навчальних центрах Збройних Сил України.

Важливим є те, що базова підготовка стане обов’язковою для чоловіків до 60 років, які вперше претендують на посади державних службовців або роботу в органах місцевого самоврядування, прокуратурі. Ці вимоги почнуть застосовуватися з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через один рік після запровадження базової військової підготовки (1 вересня 2025 року).