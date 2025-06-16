В ВСУ объяснили, как определяются мобилизационные планы

Генеральный штаб пояснил, что мобилизационные планы в Украине определяют по потребностям конкретных воинских частей. При этом учитывают их потери, функциональное назначение, комплектность и обстановку

В командовании Сухопутных войск подчеркнули, что принцип формирования мобилизационных планов базируется на реальных потребностях подразделений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответы управления коммуникаций командования Сухопутных войск на запрос "Украинской правды."

К теме Мобилизация в Украине: можно ли не явиться по повестке из-за болезни

Как ТЦК получают и выполняют мобилизационные планы

Соответствующие задачи формирует Генштаб ВСУ – именно он выступает высшим военно-управленческим органом в процессе мобилизации. Распределение мобилизационных задач осуществляется на основании данных из системы "Оберег". Эта система учитывает количество военнообязанных в каждом регионе, что позволяет формировать задачи для ТЦК с учетом человеческого ресурса, закрепленного за определенной местностью.

Как это работает:

Генштаб определяет общую потребность в личном составе;

Областные ТЦК получают мобилизационные планы и передают их районам;

Районные ТЦК формируют персональные списки, проводят вызовы, оповещения и вручения повесток.

Также в управлении подчеркнули: выполнение мобилизационных планов – это реализация законодательства в сфере воинской обязанности. В случае нарушений командиры могут выносить дисциплинарные взыскания. А ТЦК несут административную ответственность за невыполнение норм мобилизации (статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним, в начале июня Министерство обороны Украины улучшило процедуры военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Целью изменений является упрощение документооборота и ускорение принятия решений.