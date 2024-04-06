Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего нового интервью 6 апреля, информирует 24 Канал.

Смотрите также Новый закон, выезд студентов и никаких "ограниченно годных": какой будет мобилизация в апреле

"Мы говорим с парламентом, чтобы они в ближайшие дни проголосовали соответствующий закон. Это очень важно. И это совсем не ответственно – то, что они делают", – сказал он.

Зеленский также добавил, что "депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму", а приоритетом сейчас должны быть не рейтинги, а Украина.

Есть один приоритет – Украина. Мы должны сохранить Украину, наших людей, и нашу нацию. Для этого и нужны изменения в законодательстве,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, российская пропаганда и здесь сработала. Ведь пропагандисты подняли вопрос мобилизации в Украине и на Западе таким образом, чтобы разделить общество: на тех кто "за" и тех, кто "против" – на военных, и на гражданских.

Это уже имеет негативные последствия. В частности, сегодня Запад спрашивает нас: "а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то а для чего вам помощь?".

"Депутаты не должны ждать аплодисментов своему популизму, "вычищать" закон нельзя, он должен быть рабочим. В противном случае за резервы будет отвечать не военное командование, а парламент", – добавил украинский лидер.

Также Владимир Зеленский считает, что четырех месяцев достаточно для обсуждения законопроекта, а потому он должен быть принят в ближайшее время.