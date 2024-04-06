Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого нового інтерв'ю 6 квітня, інформує 24 Канал.

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"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально – те, що вони роблять", – сказав він.

Зеленський також додав, що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму", а пріоритетом наразі мають бути не рейтинги, а Україна.

Є один пріоритет – Україна. Ми повинні зберегти Україну, наших людей, і нашу націю. Для цього і потрібні зміни у законодавстві,

– наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента, російська пропаганда і тут спрацювала. Адже пропагандисти підняли питання мобілізації в Україні та на Заході таким чином, щоб розділити суспільство: на тих хто "за" і тих, хто "проти" – на військових, і на цивільних.

Це уже має негативні наслідки. Зокрема, сьогодні Захід запитує нас: "а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога?".

"Депутати не повинні чекати на оплески своєму популізму, "вичищати" закон не можна, він має бути робочим. В інакшому випадку за резерви буде відповідати не військове командування, а парламент", – додав український лідер.

Також Володимир Зеленський вважає, що чотирьох місяців достатньо для обговорення законопрєкту, а тому він має бути ухвалений найближчим часом.