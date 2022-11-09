Успел за 3 дня: в Украине погиб бурят, которого призвали после "окончания" мобилизации

Жителю Улан-Удэ, чтобы получить повестку, добраться до Украины и умереть понадобилось всего три дня. "Чмобик" претендует на абсолютный рекорд по скорости смерти среди всех мобилизованных россиян.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, мужчина получил повестку 1 ноября, на следующий день после того, как Путин объявил о "завершении мобилизации". Поверив президенту, он пошел в военкомат "разобраться с ошибкой".

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Впрочем, 39-летнего бурята посадили в автобус и вместе с другими мобилизованными отвезли на аэродром.

Три дня доставался Украине, а по приезду сразу погиб

Путь из военкомата на фронт занял у "могилизированного" всего три дня.

Сначала он вместе с другими оккупантами летел в Белгород, откуда их уже машинами перевезли в Валуйки. Там "чмобикам" выдали форму и распределили по частям.

Еще день они пьянствовали, а на следующий день всех по железной дороге перебросили на Луганщину.

Вечером "чмобиков" посадили в КамАЗы, чтобы привезти в Сватово. Однако один из грузовиков наехал на противотанковую мину.

В Украине с оружием мобилизованные пробыли всего несколько часов.

Из 50 "недосолдатов" погибли 33. 17 получили травмы и ранения. Их отвезли в больницу в Луганске.

Только в медицинском учреждении мобики смогли связаться с родными и рассказать об инциденте, а также о бесчеловечном отношении со стороны командиров. До этого у них не было доступа к телефонам, "чтобы никому не жаловались" и не портили настроение российскому обществу.

О крайне скорой гибели бурят, который умер даже не успев известить родных о своей мобилизации, рассказали луганским медикам его товарищи по несчастью. Тем не менее, командование о гибели "чмобиков" сообщать членам их семей не торопится. Мол, тела перевозить далеко, да еще и дополнительную волну жалоб о "пустили без подготовки на убой" спровоцируют.

Узнают ли жена и мать рекордсмена о том, что они стали претендентами на новую "Ладу", неизвестно. Скорее всего, в воинской части им будут рассказывать стандартную историю "с ним все нормально, просто нет связи".

В битве за Сватово ВСУ перемалывают тысячи мобилизованных

Раненым в результате наезда на мину оккупантам действительно сильно повезло, потому что если бы они оказались на передовой, их ждала бы неизбежная смерть. Ведь давление украинских защитников на позиции захватчиков на Луганщине только усиливается, а оккупанты в это же время пытаются остановить ВСУ и ходят в контратаки на линии Сватово – Кременная.

Впрочем, тактика российских генералов постоянно забрасывать защитников Украины "мясом" пока ни к каким успехам не привела. При этом количество погибших "чмобиков" увеличивается в геометрической прогрессии.