Мобилизация в Украине: будут ли призывать преподавателей на военную службу

С сентября начинается новый учебный год и будет продолжаться общая мобилизация. Коснется ли она преподавателей.

Общая предусматривает призыв в армию мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но власти ввели закон об ограничении мобилизации учащихся и работников сферы образования.

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Мобилизация преподавателей и студентов

Статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники общеобразовательных учреждений.

Впоследствии закон №7272 пополнился еще несколькими пунктами. Согласно дополнениям, в список вошли учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионально-технического) образования на уровне со студентами и преподавателями профессионального высшего и высшего образования.

Теперь отсрочки от мобилизации могут получить:

студенты ПТУ, обучающиеся на дневной или дуальной форме;

преподаватели при условии, что учреждение профессионального (профессионально-технического) образования – их основное место работы и получают там не менее 0,75 ставки.

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