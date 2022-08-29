Загальна передбачає призов до армії чоловіків віком від 18 до 60 років. Але влада запровадила закон про обмеження на мобілізацію учнів та працівників сфери освіти.

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Мобілізація викладачів та студентів

Статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають:

отримувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Згодом закон №7272 поповнився ще кількома пунктами. Згідно з доповненнями, до списку увійшли учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної передвищої та вищої освіти.

Тепер відтермінування від мобілізації можуть отримати:

студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі;

викладачі за умови, якщо установа професійної (професійно-технічної) освіти – їхнє основне місце роботи та отримують там не менше 0,75 ставки.

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