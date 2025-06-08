Комитет Рады обсудил отключение мобильной связи на территориях, где атакуют вражеские дроны

Подкомитет Верховной Рады на днях обсудил обязательную идентификацию всех (новых и имеющихся) мобильных абонентов. Также было обсуждено отключение мобильной связи во время атаки БпЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Что известно о заседании подкомитета Рады

Состоялось заседание подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации. Основными темами были работа БПЛА россиян через инфраструктуру мобильных операторов и использование SIM-карт.

В сообщении отметили, что кроме народных депутатов участие в заседании принимали представители Сил обороны Украины, разведывательных органов и операторов мобильной связи. Среди обсуждаемых вопросов:

Обязательная идентификация всех (новых и имеющихся) мобильных абонентов: необходимость, польза и риски.

Временное (на период воздушной тревоги) отключение мобильной связи на отдельных территориях, где залетают вражеские БПЛА.

Другие предложения по борьбе с российскими БПЛА, которые используют SIM-карты.

"Намечены определенные практические шаги по подготовке решения проблемы применения БпЛА россиян через инфраструктуру мобильных операторов. Учитывая чувствительность вопроса не можем вдаваться в детали. Но работа продолжается", – подчеркнули в комитете.