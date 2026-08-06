Результат этой работы отражается и в отзывах пользователей. Приложение 24 Канала имеет максимальную оценку 5,0 в App Store и 4,9 в Google Play, что свидетельствует о высоком доверии со стороны аудитории. Общее количество скачиваний приложения уже превысило 700 тысяч.
Новости, которые интересны именно вам
Одно из главных обновлений приложения – блок "Эти новости могут вас заинтересовать". После прочтения материала пользователь сразу видит подборку похожих новостей, которые помогают глубже разобраться в теме.
Кроме того, приложение анализирует, какие материалы вы читаете чаще всего, и предлагает новости в соответствии с вашими интересами.
Чтобы еще больше персонализировать ленту, достаточно нажать "Мои темы" и выбрать категории, которые вас интересуют. После этого приложение будет формировать персональную подборку новостей именно по выбранным темам.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Еще больше возможностей на главном экране
Команда также обновила главный экран приложения, чтобы самые важные функции были еще ближе.
Теперь Shorts доступны прямо на главной странице – так же, как и на сайте 24 Канала. Это позволяет быстро просматривать главные события дня в формате коротких вертикальных видео.
Если тема заинтересовала, достаточно нажать "Узнать больше" под Shorts, и приложение сразу откроет полную новость, где можно ознакомиться со всеми подробностями.
Сервис с ценами на топливо
В последнем обновлении в приложении также появился сервис с актуальными ценами на топливо, которые регулярно обновляются.
Помимо актуальной стоимости бензина и дизельного топлива, пользователи могут просматривать динамику изменения цен на газ.
Также в приложении доступен калькулятор расходов на топливо. Для этого достаточно ввести цену за литр, средний расход на 100 километров и расстояние, а приложение автоматически рассчитает стоимость поездки.
Читать, смотреть и обсуждать – в одном приложении
Еще одно важное изменение – интеграция комментариев непосредственно в приложение. Теперь пользователи могут не только читать новости, но и сразу присоединяться к обсуждению.
Кроме того, команда обновила меню приложения, сделав навигацию еще более понятной благодаря новым иконкам. Также более современный вид получил прямой эфир – теперь у него есть полноценный хедер.
Приложение 24 Канала постоянно совершенствуется
Сегодня приложение 24 Канала – это больше, чем просто лента новостей. Здесь можно читать новости, просматривать Shorts, следить за прямым эфиром, проверять погоду, курсы валют и цены на топливо, а также получать персонализированные рекомендации.
Команда 24 Канала и в дальнейшем будет развивать приложение, ориентируясь прежде всего на потребности и отзывы пользователей. Именно благодаря этому каждое обновление делает его еще удобнее для тех, кто хочет быстро получать проверенную информацию в одном месте.