Мобильные группы противотанкистов успешно уничтожают российскую бронетехнику: мощное видео

Украинские военные 52-й день защищают нашу землю от оккупантов. Они не только отражают вражеские атаки, но и уничтожают захватчиков и их технику.

Так, мобильные группы противотанкистов Десантно-штурмовых войск похвастались очередными достижениями. Они удачно уничтожили бронетехнику российских захватчиков.

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Точный удар превратил машину смерти в металлолом

Бойцы использовали противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". С его помощью на одном из направлений удалось уничтожить очередную бронированную машину врага. Сделали это военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В ролике можно увидеть, как хорошо горит боевая машина врага. Вместе с ней еще и детонирует боекомплект.

Смотрите, как ярко горит вражеская бронированная машина:

Продолжаем дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине!,

– подчеркивают ребята.

Напомним, что такого "добра" у оккупантов еще достаточно много. Поэтому мы искренне радуемся всякий раз, когда нашим военным удается подбивать, уничтожать или конфисковывать вражескую технику. Все это позволяет спасти множество жизней как среди наших бойцов, так и среди мирного населения.

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