Мобильные котельни от Кока-Кола согреют более 50 тысяч украинцев

Компания Кока-Кола совместно с Украинским Красным Крестом передала в общины Украины 37 мобильных котельных к началу отопительного сезона. Кроме того, дополнительно заказали еще 8 единиц котелен.

Вскоре они должны поступить в общины. Таким образом, гуманитарная организация и компания учитывают острую потребность в поддержке местных систем теплоснабжения. 24 Канал.

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Кока-Кола совместно с Красным Крестом передали мобильные котельни украинцам

"Мы помним прошлую зиму и те трудности, с которыми столкнулись украинцы во время прекращения теплоснабжения в ряде украинских городов. Кока-Кола закупила у украинского производителя 37 котелен, которые будут обогревать больницы, школы, жилые дома. Мы сформировали заказ на их изготовление заранее и очень довольны, что успели поставить котельные в общины на начало отопительного сезона. Сейчас ожидаем выполнения еще одного заказа на 8 мобильных котелен, что усилит устойчивость территориальных общин этой зимой", – отметил Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Кока-Кола Бевериджиз Украина.

В рамках проекта изготовят и доставят в общины 13 котельных мощностью 200 киловатт, 20 котелен мощностью 500 киловатт и 12 котелен мощностью 1000 киловатт. Это означает, что более 50 тысяч украинцев получат тепло от мобильных котелен, доставленных компанией Кока-Кола в общины.

Котельни работают на природном газе, добыча которого в Украине достаточно для внутренних нужд, а также могут переключаться на дизельное топливо в случае перерывов в поставках газа. Большинство котелен установят стационарно взамен разрушенным и изношенным, а в нескольких городах, где теплогенерация работает на грани возможностей, эти котельни используют как запасные во время аварий.

Мобильность котельных, возможность их перемещения и быстрого монтажа особенно важна сейчас. Получают их преимущественно коммунальные предприятия, которые снабжают тепло в своих населенных пунктах – то есть владельцами котелен стали местные территориальные общины.

Например, в селе Мироцкое Бучанской общины Киевской области мобильная котельня позволит обогреть до 5 тысяч квадратных метров. Новая котельня будет подавать тепло в школу, 3 жилых дома и административные здания.

В будущем она будет отапливать помещение амбулатории и еще несколько объектов социальной сферы. В Умани 4 мобильных котельни выполняют функцию поставки тепла в жилые дома в случае аварийных отключений, а в Вознесенске три мобильных котельни будут обогревать амбулаторию, детский сад и лицей.

Получение модульных котелен является важным шагом по обеспечению наших жителей надежным и эффективным источником тепла. Внедрение этого проекта позволит нам улучшить качество и надежность теплоснабжения социально важных учреждений и учреждений нашей общины. В условиях сложных времен эта помощь особенно важна,

– комментирует городской голова Вознесенска Евгений Величко.

Украинский Красный Крест в координации с органами государственной власти определил общины, которые наиболее нуждаются в поддержке в зимний период. Средства на реализацию проекта выделила компания Кока-Кола, стоимость которого составляет более 3,5 миллиона долларов.

"Прошлой зимой Украинский Красный Крест обеспечивал необходимым оборудованием объекты критической инфраструктуры, больницы, приюты и общины, чтобы люди имели тепло и свет. Подготовку к зимнему периоду 2024 года мы начали еще весной, ведь понимаем насколько важна помощь людям во время войны. Благодаря поддержке нашего многолетнего партнера – системы компаний Кока-Кола в Украине мы передаем теплогенерационное оборудование в десятки общин для школ, садов, больниц и многоэтажных жилых домов", – сообщил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

С начала событий 24 февраля компания Кока-Кола, ее партнеры по разливу напитков и Фонд Кока-Кола предоставили гуманитарную помощь для Украины в размере 30 миллионов долларов.