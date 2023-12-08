Незабаром вони мають також надійти до громад. Таким чином, гуманітарна організація та компанія враховують гостру потребу у підтримці місцевих систем теплопостачання, зауважує 24 Канал.

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Кока-Кола спільно з Червоним Хрестом передали мобільні котельні українцям

"Ми пам'ятаємо минулу зиму та ті труднощі, з якими стикнулися українці під час припинення теплопостачання у низці українських міст. Кока-Кола закупила в українського виробника 37 котелень, які будуть обігрівати лікарні, школи, житлові будинки. Ми сформували замовлення на їх виготовлення заздалегідь і надзвичайно задоволені, що встигли поставити котельні у громади на початок опалювального сезону. Наразі очікуємо виконання ще одного замовлення на 8 мобільних котелень, що посилить стійкість територіальних громад цієї зими", – зазначив Андрій Бублик, директор з корпоративних зв'язків і сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна.

У межах проєкту виготовлять і доставлять в громади 13 котелень потужністю 200 кіловатів, 20 котелень потужністю 500 кіловатів та 12 котелень потужністю 1000 кіловатів. Це означає, що понад 50 тисяч українців отримають тепло від мобільних котелень, які доставила компанія Кока-Кола у громади.

Котельні працюють на природному газі, видобуток якого в Україні достатній для внутрішніх потреб, а також можуть перемикатися на дизельне пальне у випадку перерв у постачанні газу. Більшість котелень встановлять стаціонарно на заміну зруйнованим та зношеним, а у кількох містах, де теплогенерація працює на межі можливостей, ці котельні використовують як запасні під час аварій.

Мобільність котелень, можливість їх переміщення та швидкого монтажу є особливо важливою зараз. Отримують їх переважно комунальні підприємства, які постачають тепло у своїх населених пунктах – тобто власниками котелень стали місцеві територіальні громади.

Наприклад, в селі Мироцьке Бучанської громади, що на Київщині, мобільна котельня дозволить обігріти до 5 тисяч квадратних метрів. Нова котельня подаватиме тепло у школу, 3 житлові будинки та адміністративні будівлі.

У майбутньому вона опалюватиме приміщення амбулаторії та ще кілька об'єктів соціальної сфери. В Умані 4 мобільних котельні виконують функцію постачання тепла у житлові будинки у разі аварійних відключень, а у Вознесенську три мобільні котельні обігріватимуть амбулаторію, дитячий садочок та ліцей.

Отримання модульних котелень є важливим кроком у забезпеченні наших жителів надійним та ефективним джерелом тепла. Впровадження цього проєкту дозволить нам покращити якість та надійність теплопостачання для соціально важливих закладів та установ нашої громади. В умовах складних часів ця допомога особливо важлива,

– коментує міський голова Вознесенська Євгеній Величко.

Український Червоний Хрест у координації з органами державної влади визначив громади, які найбільш потребують підтримки у зимовий період. Кошти на реалізацію проєкту виділила компанія Кока-Кола, вартість якого становить понад 3,5 мільйона доларів.

"Минулої зими Український Червоний Хрест забезпечував необхідним обладнанням об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, прихистки та громади, аби люди мали тепло та світло. Підготовку до зимового періоду 2024 року ми почали ще весною, адже розуміємо наскільки важливою є допомога людям під час війни. Завдяки підтримці нашого багаторічного партнера – системи компаній Кока-Кола в Україні, ми передаємо теплогенераційне обладнання у десятки громад для шкіл, садочків, лікарень та багатоповерхових житлових будинків", – повідомив Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Від початку подій 24 лютого компанія Кока-Кола, її партнери з розливу напоїв та Фундація Кока-Кола надали гуманітарну допомогу для України у розмірі 30 мільйонів доларів.