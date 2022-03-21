Мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника

В понедельник 21 марта мобильные подразделения ВСУ сбили истребитель российского противника под Чугуевым. Правда, вражеская техника упала у себя дома.

После того, как наши защитники подбили истребитель, он загорелся на низкой высоте и упал на стороне России. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Благодаря нашим защитникам уже несколько дней над Харьковом нет российской авиации.

Кроме истребителя, утром этого же дня в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата "Орлан".

Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага,

– сообщил Синегубов.

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