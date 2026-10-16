Кличко требует от глав РГА ускорить обустройство укрытий в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко призвал глав районных государственных администраций более активно обустраивать укрытия и напомнил об их личной ответственности перед жителями. Он также предупредил, что будет расценивать игнорирование вопроса о мобильных укрытиях как саботаж.

На фоне усиления российских обстрелов столицы расширение сети укрытий должно стать одним из приоритетов районных администраций. Об этом Кличко заявил во время коллегии Киевской городской государственной администрации.

"Сейчас неотложной задачей для глав районов, которые являются распорядителями средств, выделяемых городом, является увеличение количества и надлежащее обустройство убежищ. Главы районов должны оперативно реагировать на все обращения и устранять недостатки", – подчеркнул мэр.

На укрытия выделено около 7 миллиардов гривен

По словам Кличко, сейчас в Киеве насчитывается почти 4400 убежищ различных типов и форм собственности. В течение 2022 – 2026 годов город направил около 7 миллиардов гривен на строительство, ремонт и обустройство убежищ. При этом районные администрации использовали не все выделенные средства.

Мэр также напомнил, что главы районных государственных администраций несут личную ответственность перед жителями районов.

В настоящее время неотложной задачей для глав районов, являющихся распорядителями средств, выделяемых городом, является увеличение количества и надлежащее обустройство убежищ,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Отдельно на коллегии обсудили установку мобильных укрытий. По словам мэра, в прошлом году районы получили финансирование на эти нужды, однако сооружения не установили, а средства вернули в городской бюджет. В 2026 году, утверждает Кличко, районные администрации не обращались с запросами на финансирование таких работ.

Он добавил, что из-за этой ситуации городу пришлось искать возможности и решать вопросы без участия районов. В частности, первую партию – 14 мобильных укрытий – в ближайшее время установит "Киевпастранс" на остановках общественного транспорта.

Первое мобильное укрытие установили на средства меценатов

Виталий Кличко обратился к бизнесу с призывом присоединиться к финансированию укрытий. По его словам, первое укрытие, установленное на средства меценатов, накануне появилось на Берестейском проспекте возле остановки нескольких троллейбусных маршрутов "Парк Ивана Багряного".

В то же время мэр призвал глав районов не уклоняться от обустройства мобильных укрытий и предупредил о возможном обнародовании фамилий чиновников, которые не будут заниматься этим вопросом.

Игнорирование этого вопроса я буду расценивать как саботаж! И конкретные фамилии "деятелей" буду обнародовать для киевлян, жителей районов, где руководители не будут заниматься установкой укрытий,

– подчеркнул мэр Киева.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что за последние полтора месяца интенсивность российских ударов по энергетическим объектам Киева увеличилась в четыре раза.