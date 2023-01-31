Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он отметил, что Россия прибегает к разным способам, чтобы затянуть поставки оружия и техники в Украину.

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Саакян отметил, что Россия понимает, что ход войны зависит от того, что будет быстрее: их подготовка к активизации массированного наступления или поставки в Украину тяжелого оружия. В Кремле пытаются затормозить процессы поддержки Украины, для того, чтобы обогнать в этой гонке и воспользоваться окно возможностей.

В частности, сейчас в Кремле спекулируют темой потери Францией более 400 миллионов евро из-за отказа поставлять корабли "Мистраль" России в 2015 году напомним, что их Москва заказала в 2010 году, а Франция отказалась от соглашения из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Россия не считает потери

Россия совершенно не считает жертвы, заметил политолог. Поэтому цена жизни заключенных там отрицательная. Их содержание, охрана, кормление обходится в определенную сумму для российского бюджета.

Соответственно сейчас они чем больше утилизируют заключенных, тем для России более выгодна ситуация. Они не просто не считают потери, а рады и повысить эти потери,

– добавил Саакян.

Следующей волной поставок мобилизованных в России могут стать кредитные агентства, предположил эксперт.

России удалось на некоторых участках перейти к наступлению, на них они смогли сковать украинские силы. И сейчас враг серьезно задумывается, как бы взять им реванш, убежден политолог.

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