Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він зауважив, що Росія вдається до різноманітних способів, аби затягти постачання зброї та техніки до України.
Читайте також Наступ Росії протягом наступних місяців є найбільш ймовірним, ворог готує резерв, – ISW
Росія розуміє, що хід війни залежить від того, що буде швидше: їхня підготовка до активізації масованого наступу чи постачання до України важкої зброї. Натомість в Кремлі намагаються загальмувати процеси підтримки України для того, щоб обігнати у цих перегонах І скористатися вікном можливостей.
Зокрема, зараз у Кремлі спекулюють темою втрати Францією понад 400 мільйонів євро через відмову постачати кораблі "Містраль" Росії у 2015 році. Нагадаємо, що їх Москва замовила у 2010 році, натомість Франція відмовилася від угоди через російську агресію в Криму та на Донбасі.
Росія не рахує втрати
Росія абсолютно не рахує жертви, зауважив політолог. Тому ціна життя в’язнів там від’ємна. Їх утримання, охорона, годування обходиться в певну суму для російського бюджету.
Відповідно зараз вони що більше утилізують ув’язнених, тим для Росії більш вигідна ситуація. Вони не просто не рахують втрати, а раді і підвищити ці втрати,
– додав Саакян.
Наступною хвилею постачання мобілізованих у Росії можуть стати кредитні агенції, припустив експерт.
Росії вдалося на певних ділянках перейти до наступу, на них вони змогли скувати українські сили. І зараз ворог серйозно замислюється, як би їм взяти реванш, переконаний політолог.
Росія проводить мобілізацію: що відомо
- Російська сторона має чисельні втрати на фронті, через що у Росії відбувається друга хвиля мобілізації. Як розповів військовий експерт Олег Жданов, мобілізованих, ймовірно, не навчатимуть, а відразу відправлятимуть на бойові завдання.
- Політолог Ігор Ейдман зауважив, що Росії немає чим споряджати свіжоприбулих. Навіть тих 300 тисяч людей, яких мобілізували восени 2022 року, влада не змогла забезпечити належним чином.
- "Вагнерівцям" за участь у війні обіцяють звільнення з місць позбавлення волі. Однак юристи кажуть, що доказів цьому немає. . Ба більше помилування – це рідкісна, трудомістка та складна юридична процедура, яка ніколи не застосовувалась у Росії в таких масштабах, які рекламує "Вагнер".