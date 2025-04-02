Украинская модель Мария Ковальчук, которую жестоко избили в Дубае, пришла в себя, – Daily Mail

Мария Ковальчук, модель Only Fans из Львова, пришла в сознание. Об этом сообщили ее друзья.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о деле Марии Ковальчук, которую нашли избитой в Дубае

Девушка пропала в Дубае в начале марта. Она отменила путешествие в Таиланд и пошла на вечеринку с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса. Через неделю ее нашли на обочине с многочисленными тяжелыми травмами, в частности переломом позвоночника. При ней не было ни телефона, ни документов.

Марии провели очередную операцию, но впереди еще две. Она пока не может говорить и не известно, помнит ли, что произошло. Врачи говорят, что она в стабильно тяжелом состоянии.

Официальная версия – девушка упала со строительной площадки. Но родственники оспаривают её, и боятся, что Мария попала в сексуальное рабство. Есть вероятность, что она посетила так называемую закрытую вечеринку Porta Potty, где шейхи жестоко издеваются над моделями.

Украинская полиция открыла уголовное дело о торговле людьми. Детали не приводят.