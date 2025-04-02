Украинская модель Мария Ковальчук, которую жестоко избили в Дубае, пришла в себя, – Daily Mail
- Мария Ковальчук, украинская модель, которую нашли избитой в Дубае, пришла в сознание после многочисленных травм, в частности перелома позвоночника.
- Официальная версия предполагает, что она упала со строительной площадки, но эта версия вызывает сомнения у родственников.
Мария Ковальчук, модель Only Fans из Львова, пришла в сознание. Об этом сообщили ее друзья.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Что известно о деле Марии Ковальчук, которую нашли избитой в Дубае
Девушка пропала в Дубае в начале марта. Она отменила путешествие в Таиланд и пошла на вечеринку с двумя мужчинами, которые назвались представителями модельного бизнеса. Через неделю ее нашли на обочине с многочисленными тяжелыми травмами, в частности переломом позвоночника. При ней не было ни телефона, ни документов.
Марии провели очередную операцию, но впереди еще две. Она пока не может говорить и не известно, помнит ли, что произошло. Врачи говорят, что она в стабильно тяжелом состоянии.
Официальная версия – девушка упала со строительной площадки. Но родственники оспаривают её, и боятся, что Мария попала в сексуальное рабство. Есть вероятность, что она посетила так называемую закрытую вечеринку Porta Potty, где шейхи жестоко издеваются над моделями.
Украинская полиция открыла уголовное дело о торговле людьми. Детали не приводят.