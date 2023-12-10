Об этом в интервью АрмияInform рассказал командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он поделился, как необходимо подготовить страну и общество к возможным угрозам в будущем.

К теме Украина усиливает борьбу с уклонением от мобилизации, – The Washington Post

Почему стоит посмотреть модель территориальной обороны

Баргилевич подчеркнул, что Россия никуда не исчезнет даже после завершения войны, поэтому Украина должна быть готова к новым возможным атакам, ведь Кремль не откажется от намерения захватить территорию. Он также добавил, что после войны экономика Украины потребует времени для восстановления, поэтому необходимо пересмотреть модель армии, чтобы при любых условиях были закрыты все нужды.

Кроме того, потребность новой модели армии также заключается в том, что многие украинцы уехали за границу и часть из них, вероятно, не вернется в Украину. А значит, это повлияет на количество украинцев, которые потенциально могут служить в рядах ВСУ.

"Так что нам придется больше опираться на гражданское население как на источник человеческих, финансовых и технических ресурсов для обороны государства. Лучше всего это делать через взаимодействие с батальонами ТрО, которые есть в каждом районе. Именно военное обучение гражданского населения к нацсопротивлению – одна из функций Сил ТрО. Для увеличения эффективности подготовки гражданских необходимо готовить военных лидеров из их числа. Они смогут быстро возглавить подразделения, созданные из гражданских", – уточнил Баргилевич.

Вместе с тем он добавил, что сейчас трудно делать прогнозы о развитии территориальной обороны. Баргилевич подчеркнул, что стоял в начале формирования ТрО, поэтому уже имеет определенный опыт планирования, управления, ведения операций, боевых действий и их подготовки. Он сообщил, что тогда столкнулся с проблемными вопросами, которые можно устранить, улучшив саму модель.

Поэтому изменения в системе территориальной обороны будут, поскольку я сторонник системного подхода к формированию и построению модели, которая должна быть четкой, понятной и эффективной. Мы готовим предложения новой модели территориальной обороны. Имеется в виду, если мы двигаемся постепенно и последовательно, то мы должны пересмотреть задачи территориальной обороны, которые на нее возлагаются,

– сообщил Баргилевич.

По его словам, действующее законодательство о ТрО недостаточно соответствует современности и тем угрозам, которые в будущем могут поступать от России. Согласно этим задачам, по мнению Баргилевича, и должны быть перестроены системы Сил территориальной обороны.

"Нужно уточнить, пересмотреть функционал и назначение региональных управлений, необходимого количества бригад, подразделений обеспечения, функционирования штабов зон в соответствии с опытом, который мы имеем. Следующий блок, который требует внимания и был недоработан - это подготовка населения", – пояснил командующий.

Баргилевич также добавил, что в новой модели хотят учесть работу с волонтерами и другими представителями общественности, активно помогающими Силам территориальной обороны и в целом Силам обороны.

Как ТрО обустроила позиции за ночь и помешала захвату Киева

В начале полномасштабного вторжения Силы территориальной обороны сыграли важную роль в обороне и защите нашей страны. Бойцы мужественно давали отпор оккупантам и доказывали – им здесь не рады.

Так, ТрО отыграла одну из главных ролей в обороне Киева. Тогда Баргилевич прибыл в Гостомельский район. Оценив ситуацию, было принято решение оперативно организовывать оборонные позиции у моста через реку Ирпень. Оборонные позиции развернули буквально за ночь и это помешало планам врага "захватить Киев за три дня".