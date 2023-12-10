Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич. Він поділився, як необхідно підготувати країну та суспільство до можливих загроз у майбутньому.

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Чому варто переглянути модель територіальної оборони

Баргилевич наголосив, що Росія нікуди не зникне навіть після завершення війни, тому Україна має бути готова до нових можливих атак, адже Кремль не відмовиться від наміру захопити території. Він також додав, що після війни економіка України потребуватиме часу для відновлення, тому необхідно переглянути модель армії, аби при будь-яких умовах були закриті усі потреби.

Крім того, потреба нової моделі армії також полягає і в тому, що багато українців виїхали за кордон і частина з них, ймовірно, не повернеться в Україну. А отже – це вплине на кількість українців, які потенційно можуть служити у лавах ЗСУ.

"Тож нам доведеться більше спиратися на цивільне населення як на джерело людських, фінансових та технічних ресурсів для оборони держави. Найкраще це робити через взаємодію з батальйонами ТрО, які є в кожному районі. Саме військовий вишкіл цивільного населення до нацспротиву – одна із функцій Сил ТрО. Для збільшення ефективності підготовки цивільних необхідно готувати військових лідерів із їх числа. Вони зможуть швидко очолити підрозділи, створені з-поміж цивільних", – уточнив Баргилевич.

Разом з тим, він додав, що наразі важко робити прогнози про розвиток територіальної оборони. Баргилевич наголосив, що стояв на початку формування ТрО, тому вже має певний досвід планування, управління, ведення операцій, бойових дій та їхньої підготовки. Він повідомив, що тоді зіткнувся з проблемними питаннями, які можна усунути, покращивши саму модель.

Тому зміни в системі територіальної оборони будуть, оскільки я прибічник системного підходу до формування і побудови моделі, яка повинна бути чіткою, зрозумілою й ефективною. Ми вже готуємо пропозиції нової моделі територіальної оборони. Мається на увазі, якщо ми рухаємося поступово та послідовно, то ми повинні переглянути завдання територіальної оборони, які на неї покладаються,

– повідомив Баргилевич.

За його словами, чинне законодавство про ТрО недостатньо відповідає сучасності та тим загрозам, які у майбутньому можуть надходити від Росії. Відповідно до цих завдань, на думку Баргилевича, й мають перебудувати систему Сил територіальної оборони.

"Треба уточнити, переглянути функціонал і призначення регіональних управлінь, необхідної кількості бригад, підрозділів забезпечення, функціонування штабів зон відповідно до того досвіду, який ми маємо. Наступний блок, який потребує уваги й був недопрацьований – це підготовка населення", – пояснив командувач.

Баргилевич також додав, що у новій моделі хочуть врахувати роботу з волонтерами та іншими представниками громадськості, які активно допомогають Силам територіальної оборони й загалом Силам оборони.

Як ТрО облаштувала позиції за ніч і завадила захопленню Києва

На початку повномасштабного вторгнення Сили територіальної оборони відіграли вагому роль в обороні й захисті нашої країни. Бійці мужньо давали відсіч окупантам й доводили – їм тут не раді.

Так, ТрО відіграла одну з головних ролей в обороні Києва. Тоді Баргилевич прибув у Гостомельський район. Оцінивши ситуацію, було ухвалено рішення оперативно організовувати оборонні позиції біля мосту через річку Ірпінь. Оборонні позиції розгорнули буквально за ніч й це стало на заваді планів ворога "захопити Київ за три дні".