Еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину Россия вела на ее территории информационную войну. После наступления такая деятельность оккупантов расширилась. Чтобы распространять пропаганду и дезинформацию, сейчас они создают фейковые страницы украинских госучреждений, должностных лиц, фондов и т.д.

Кроме этого, враги пытаются выведать у пользователей соцсетей информацию о местах попадания снарядов и ракет, перемещении украинских защитников и прочее. Поэтому сейчас, как никогда, нужно быть внимательными, чтобы случайно не сыграть на руку захватчикам.

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Канал "НачШтаба" контролируют оккупанты

В Генштабе ВСУ попросили максимально распространить информацию о том, что телеграмм-канал "НачШтаба" модерируется российским ИПСО.

Военнослужащие перестаньте корректировать огнем врага! Перестаньте ему предоставлять информацию онлайн о повреждениях объектов, передвижении войск, позиции и настроении в подразделениях,

– говорится в сообщении.

Украинцев призвали завалить админов вражеского канала спамом.





Телеграмм "НачШтаба" модерируют оккупанты / Фото Генштаб ВСУ



Правила безопасности в интернете во время войны/ Данные Минцифры / Инфографика 24 канала

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