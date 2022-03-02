Ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну Росія вела на її території інформаційну війну. Після наступу така діяльність окупантів розширилась. Щоб поширювати пропаганду та дезінформацію, зараз вони створюють фейкові сторінки українських держустанов, посадовців, фондів тощо.

Окрім цього, вороги намагаються вивідати у користувачів соцмереж інформацію про місця потрапляння снарядів і ракет, переміщення українських захисників та інше. Тому зараз, як ніколи, потрібно бути пильними, щоб випадково не зіграти на руку загарбникам.

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Канал "НачШтабу" контролюють окупанти

У Генштабі ЗСУ попросили максимально поширити інформацію про те, що телеграм-канал "НачШтабу" модерується російським ІПСО.

Військовослужбовці перестаньте корегувати вогнем ворога! Перестаньте йому надавати інформацію онлайн про пошкодження об'єктів, пересування військ, позиції та настрій в підрозділах,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали завалити адмінів ворожого каналу спамом.



Телеграм "НачШтабу"модерують окупанти / Фото Генштаб ЗСУ



Правила безпеки в інтернеті під час війни/ Дані Мінцифри / Інфографіка 24 каналу

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