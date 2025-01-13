Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Украины.

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Украина будет привлекать иностранных партнеров к модернизации оборонной техники

В Минобороны указали, что документ вносит изменения в Порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения выпуска существующих видов такой продукции.

Поэтому, обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.

Иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентов и оборудования, а также кораблей,

– сказал заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

В постановлении подробно прописано:

порядок передачи техники для модернизации;

требования к поддержанию ее исправности;

вопросы обучения персонала и контроля качества.

В оборонном ведомстве отмечают, что модернизация устаревшей техники существенно повысит ее эффективность из-за применения передовых западных технологий. Такая инициатива открывает перспективы для иностранных партнеров в создании совместных высокотехнологичных проектов с соблюдением международных стандартов и принципов прозрачного сотрудничества.

Кроме этого, урегулировано распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи созданной научно-технической продукции.

"Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии", – указал начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.