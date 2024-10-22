Так, они встретились сегодня, 22 октября, об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на заявления обоих. Среди того, что обсудили – война в Украине и отношения между Индией и Россией, передает 24 Канал.

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Моди встретился с Путиным

Путин уже начал переговоры с Нарендрой Моди, выразив благодарность за приезд на саммит БРИКС в Казань. Российский диктатор заявил, что ценит взаимодействие с Индией в рамках встречи вышеупомянутой организации. По его словам, отношения России и Индии содержат характер "привилегированного партнерства".

В свою очередь Моди сказал, что "конфликт в Украине" должен закончиться мирным образом, а Индия якобы готова проявить возможное сотрудничество в этом вопросе.

Относительно продолжения конфликта между Россией и Украиной: мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем,

– заявил премьер Индии.

Напомним, что еще в июле премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным, где они обменялись пылкими объятиями. И произошло это именно тогда, когда Россия массированно обстреляла сразу несколько областей Украины, в частности ударила по "Охматдету".

СМИ писали, что Моди своим визитом он хочет показать Путину, что Индия заинтересована в поддержании хороших отношений с Кремлем. Он хочет проверить, или западные санкции "не слишком сильно сжимают российскую шею".