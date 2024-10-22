Так, вони зустрілися сьогодні, 22 жовтня, про це повідомляють пропагандистські ЗМІ із посиланням на заяви обох. Серед того, що обговорили – війна в Україні та відносини між Індією та Росією, передає 24 Канал.

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Моді зустрівся з Путіним

Путін уже розпочав переговори з Нарендрою Моді, висловивши вдячність за приїзд на саміт БРІКС у Казань. Російський диктатор заявив, що цінує взаємодію з Індією у межах зустрічі вищезгаданої організації. За його словами, відносини Росії та Індії містять характер "привілейованого партнерства".

Своєю чергою Моді сказав, що "конфлікт в Україні" має закінчитися мирним чином, а Індія нібито готова проявити можливу співпрацю у цьому питанні.

Щодо продовження конфлікту між Росією та Україною: ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я сказав і раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше встановлення миру та стабільності. У всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому,

– заявив прем'єр Індії.

Нагадаємо, що ще у липні прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Москви та зустрівся з Владіміром Путіним, де вони обмінялися палкими обіймами. І сталося це саме тоді, коли Росія масовано обстріляла відразу декілька областей України, зокрема вдарила по "Охматдиту".

ЗМІ писали, що Моді своїм візитом він хоче показати Путіну, що Індія зацікавлена у підтримці хороших відносин із Кремлем. Він хоче перевірити, чи західні санкції "не надто сильно стискають російську шию".