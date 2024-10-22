До цієї делегації увійдуть також міністри оборони, економіки та міжнародного співробітництва. Причину відсутності Вучича пояснили у Центрі протидії дезінформації.

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Вучича не буде на саміті БРІКС

Як пише ЦПД, на саміт БРІКС у російській Казані не приїхали Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес та його сербський колега Александр Вучич. Попри традиційно близькі взаємини з Москвою Куба буде представлена на саміті на рівні міністра закордонних справ, а Сербія – чотирьох міністрів.

Причиною відсутності Бермудеса називають енергетичну кризу на Кубі, через яку жителі острова третій день не мають електрики. Президент Сербії заявив, що "йому було б дуже складно приїхати через різні речі, які Путіну добре відомі",

– йдеться у повідомленні.

Водночас ЗМІ пишуть, що Вучич не зможе бути присутнім на саміті, через заплановані зустрічі з представниками Греції, Польщі та Євросоюзу.

На саміті також будуть відсутні президенти Бразилії та Індонезії, а також фактичний правитель Саудівської Аравії. Крім того, раніше від вступу до БРІКС відмовився Казахстан. Зауважимо, що цього року Росія головує у БРІКС, і хоче залучити до нього якнайбільше країн Глобального Півдня.

До слова, ще зовсім нещодавно президент Сербії мав телефонну розмову із російським диктатором вперше за 2,5 роки після початку повномасштабної війни. Під час спілкування Путін висловив сподівання, що Белград не запровадить проти країни-агресорки санкції ЄС.