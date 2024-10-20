Про це пише Радіо Свобода. Вучич сказав, що подякував Путіну за постачання російських енергоносіїв і повторив, що Сербія не змінить свою позицію щодо санкцій.

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Вучич переговорив із Путіним

Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовилася накладати санкції на Москву.

Розмова двох лідерів відбулася в той час, коли Росія очікує офіційної відповіді на запрошення, яке Путін надіслав Вучичу для участі в саміті БРІКС у Казані з 22 по 24 жовтня.

Слід зауважити, що Вучич продовжує грати у двоє воріт. За кілька останніх днів він підписав декларацію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну, і хвалився, що не зустрічався із Путіним протягом 2,5 років.

Також США і Сербія підписали угоду про співпрацю в енергетичних проєктах, аби зменшити залежність Белграда від Росії.