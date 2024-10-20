Об этом пишет Радио Свобода. Вучич сказал, что поблагодарил Путина за поставки российских энергоносителей и повторил, что Сербия не изменит свою позицию относительно санкций.

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Вучич переговорил с Путиным

Сербия, которая является кандидатом на вступление в ЕС, осудила вторжение России в Украину, но отказалась накладывать санкции на Москву.

Разговор двух лидеров состоялся в то время, когда Россия ожидает официального ответа на приглашение, которое Путин направил Вучичу для участия в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября.

Следует заметить, что Вучич продолжает играть в двое ворот. За несколько последних дней он подписал декларацию, в которой осуждает вторжение России в Украину, и хвастался, что не встречался с Путиным в течение 2,5 лет.

Также США и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в энергетических проектах, чтобы уменьшить зависимость Белграда от России.