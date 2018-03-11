Могерини запустит в Украине антифейковую компанию по евроинтеграции

Вице-президент Еврокомиссии Могерини во время рабочего визита в Украину 11-12 марта намерена представить новую коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед".

Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

Цель кампании – рассказать украинцам о важности ассоциации с ЕС, о том, какие открываются возможности для молодежи и бизнеса после её подписания. Но основная цель – предотвратить распространение фейковое информации об отношениях Украины с ЕС.

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"Пока я буду находиться в Киеве, я начну новую коммуникационную кампанию под названием Moving Forward Together (Продвигаясь вместе вперед), цель которой – показать, что значит наше Соглашение об ассоциации для украинцев, и почему это – наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковою информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам", – сказала Могерини.

Напомним, Могерини уже завтра, 12 марта, встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимир Гройсманом и студентами университета имени Шевченко.